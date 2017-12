Lo Studio San Giovanni Srl premiato come miglior ufficio Tecnocasa interprovinciale dell'anno

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:58 - 27 Dicembre 2017

Lo scorso mercoledì 20 dicembre, come ogni anno, la Tecnocasa ha tirato le somme e premiato l'affiliato che durante il corso dell'anno, ha portato a termine il più alto rendimento.

Riuniti tutti i titolari con i loro collaboratori delle province di Rimini, Pesaro e Repubblica di San Marino, in un noto ristorante riminese, i dirigenti, durante la cena, hanno proclamato l'ufficio Tecnocasa meritevole del riconoscimento per l'anno 2017.

Lo Studio San Giovanni in Marignano Srl, affiliato Tecnocasa, è stato premiato come migliore ufficio Tecnocasa tra le provincie di Rimini, Pesaro-bino, Repubblica di San Marino. La squadra vincente composta dal titolare Umberto Gusella e i suoi collaboratori: Gioia Palazzi, Marco Pontellini e Kristel D’Ursi hanno fatto sì che la realtà del paese “fatato” noto per i suoi granai, posizionato tra il mare e le dolci colline romagnole, sia stato particolarmente apprezzato da molteplici famiglie in cerca di casa. Naturalmente, questo ambizioso risultato è di buon auspicio per tutti coloro che hanno investito e tutt’ora investono nel mattone, credendo quindi nei suoi “frutti” propizi.

Ballante