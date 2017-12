Pescava troppo vicino alla costa, nei guai peschereccio. Sequestrati 110 kg di pesce

Cronaca

Rimini

| 16:56 - 27 Dicembre 2017

Prosegue 'Dirty Market', l'insieme di attività effettuate dalla Guardia Costiera di Rimini per salvaguardare l'ambiente marittimo e le risorse ittiche. Le ispezioni ad oggi condotte hanno consentito di rilevare nel solo Comune di Rimini infrazioni amministrative per un importo complessivo di euro 16.600 ed il sequestro di 110 kg. di prodotto ittico pescato: 80 kg. – ancora allo stato vivo e vitale – sono stati rilasciati in mare dagli uomini della Guardia Costiera, mentre il rimanente è stato devoluto in beneficenza per le mense dei poveri e bisognosi. Negli ultimi giorni è stato sanzionato anche un operatore del settore pesca, che operava in aree marittime troppo vicine alla costa, dove quest'attività è vietata. La Guarda Costiera lo ha scoperto, incrociando i dati ottenuti dalle moderne risorse offerte dalla tecnologia satellitare per la rilevazione della posizione in mare delle unità da pesca. Il responsabile dell'imbarcazione aveva inoltre pescato un quantitativo eccessivo di prodotto ittico.



