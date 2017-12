Spunta la tassa sulla salma, anche morire costa: in Valmarecchia per ogni famiglia si paga 112 euro

Attualità

Rimini

| 06:58 - 28 Dicembre 2017

L'Ausl Romagna introduce la tassa sulla salma. Dal 1 gennaio infatti chi porterà la salma di un proprio caro deceduto in casa (e non in ospedale) o in una struttura non convezionata con l'Ausl, dovrà pagare 112 euro di tassa al giorno per il deposito presso l'obitorio dell'ospedale, qualora il Comune in questione non sia dotato di un obitorio comunale. Qualora il decesso avvenga ad esempio il 23 dicembre, i parenti della vittima dovrebbero pagare 448 euro di tassa. Inoltre non é più gratuita la preparazione della salma per il funerale, che costerà 100 euro, ma resta facoltativa (la famiglia può incaricare l'agenzia di pompe funebri).

L'Ausl Romagna in una nota ha difeso la propria scelta, facendo intendere che non si tratta di una tassa nuova, quanto di voler regolarizzare ils servizio di accoglienza delle salme: "è una funzione che per legge è di competenza dei Comuni e non rientra nei compiti istituzionali di un’azienda sanitaria”. Ad esempio a Rimini c'è l'obitorio comunale, non invece nei sette comuni dell'Alta Valmarecchia, che si preparano dunque a pagare la tassa. I Sindaci sono al lavoro per mediare con l'Ausl Romagna: la soluzione è quella di una convenzione, di un affitto da pagare da parte dei Comuni per evitare l'esborso ai cittadini.

Nel contempo però la Uil Emilia Romagna è pronta a dichiarare guerra alla tassa sulla salma: Giuliano Zignani, segretario generale, chiede un incontro urgente con l'Assessore alla Sanità Venturi. Ascolta l'intervista di Riccardo Giannini a Zignani.