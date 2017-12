Rocambolesco incidente, donna 50enne si ribalta con l’auto e blocca la Marecchiese

Cronaca

Novafeltria

| 15:22 - 27 Dicembre 2017

Incidente rocambolesco, fortunatamente senza gravi conseguenze e con un solo veicolo coinvolto, sulla Marecchiese a Ponte Santa Maria Maddalena, nel territorio del Comune di Novafeltria. I fatti sono avvenuti alle 13 e 30 circa di mercoledì 27 dicembre: una 50enne che procedeva in direzione mare monte ha perso il controllo della sua fiat Panda di colore bianco, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato per le piogge, finendo per ribaltarsi su un fianco. Fortunatamente l'autista non ha subito ferite gravi: inizialmente il personale del 118 aveva allertato l'elisoccorso, per poi procedere con il trasporto in ambulanza, all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, per gli accertamenti medici. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Municipale, che ha provveduto a disporre il senso unico alternato di marcia per circa tre quarti d'ora. I vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione del veicolo, dei detriti e alla pulizia della corsia.