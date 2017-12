Controlli di Natale sul territorio, 3 arresti e 11 denunce: in campo oltre 300 uomini di Polizia

Cronaca

Rimini

| 14:40 - 27 Dicembre 2017

Tempo di bilanci per la Questura di Rimini dopo i controlli di Polizia iniziati venerdì 22 dicembre e terminati nella notte di Santo Stefano. Tre le persone arrestate, undici le denunce formalizzate, mentre nei controlli sono state identificate oltre 600 persone, 260 i veicoli sottoposti ad accertamenti, due dei quali risultati oggetto di furto e restituiti ai legittimi proprietari. Infine sono state 81 le contravvenzioni al codice della strada. La Questura ha impiegato oltre 300 uomini tra appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, che hanno vigilato su tutte le manifestazioni natalizie.

L’attenzione da parte delle forze dell’ordine e della Questura di Rimini, in particolare, resterà alta per tutto il periodo delle festività, affinchè le normali attività dei cittadini riminesi e dei turisti che affollano gli hotel della riviera nonché i numerosi ed importanti eventi in programma nei prossimi giorni di natura culturale, artistica, gastronomica e soprattutto musicale possano svolgersi nella massima tranquillità e sicurezza, così come si sono svolti quelli del week end natalizio appena trascorso.