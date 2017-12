Roberto Mercadini in scena a Santarcangelo con un monologo sui migranti

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:06 - 27 Dicembre 2017

Andrà in scena giovedì 28 dicembre al teatro Lavatoio lo spettacolo inedito di Roberto Mercadini “Odissee anonime” (ore 21, ingresso gratuito). Ideata insieme ai ragazzi del Sistema protezione rifugiati e richiedenti asilo (Sprar) dell’Unione di Comuni Valmarecchia, la rappresentazione vedrà l’attore cesenate impegnato in un monologo dedicato al tema delle migrazioni.

Il “poeta parlante” Roberto Mercadini torna dunque al teatro civile per affrontare uno dei temi più complessi della contemporaneità, creando uno spettacolo sul percorso dei richiedenti asilo e sull'incontro con la realtà italiana – dal sistema di accoglienza ai percorsi di integrazione possibili – a partire dalla testimonianza offerta dai ragazzi dello Sprar Valmarecchia.

Il progetto Sprar dell'Unione dei Comuni – gestito dalle cooperative sociali Il Millepiedi e Cento Fiori – ospita attualmente 19 richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale tra Santarcangelo e Verucchio. Lo spettacolo di Mercadini nasce nell'ambito delle iniziative per favorire l'integrazione tra beneficiari e comunità locale, promuovendo una migliore conoscenza del fenomeno migratorio.

Odissee anonime – Mercadini ci condurrà lungo il percorso, intimo e collettivo, di coloro che scappano da guerre, carestie e violenze e arrivano a incontrare la realtà italiana. Dal viaggio in Africa si passerà a quello, non meno caotico, nella rete di accoglienza dello Stato italiano: un sentiero spesso tortuoso in cui migranti (e autoctoni) si aspetterebbero di trovare risposte e organizzazione ma in cui, molto spesso, regnano burocrazia e caos, un mix che la vena ironica dell'autore romagnolo non mancherà di porre in evidenza. E allora l'Odissea prosegue, con sfumature ed emozioni sempre diverse, nel gioco delle vite di questi ragazzi che lottano per il diritto all'esistenza. Fino ad arrivare, in molti casi, a percorsi di reale integrazione nelle nostre comunità, in cui la diversità, oggi come ieri, diventa ricchezza e benessere.