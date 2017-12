Scomparsa chef Gualtiero Marchesi, amico di San Patrignano che oggi lo ricorda

Attualità

Coriano

| 12:35 - 27 Dicembre 2017

San Patrignano si stringe attorno alla famiglia del Maestro Gualtiero Marchesi per la sua scomparsa. I ragazzi e i responsabili della comunità ricordano con grande affetto non solo lo chef, ma ancor prima l'uomo che con grande curiosità e disponibilità si era avvicinato alla realtà riminese per conoscerla, scoprirla e sostenerla. Lo ha sempre fatto con lo stesso grande amore dimostrato per la cucina, affiancando la comunità in diversi progetti ed eventi legati all'agroalimentare di San Patrignano, ad iniziare proprio da quel panettone al cioccolato da lui sostenuto e incoraggiato in uno dei tanti eventi di Expo ideato assieme. Senza dimenticare il suo apporto anche nel progetto di artigianato riguardante il riutilizzo di barrique, quando aveva scelto di disegnare una porta. Un maestro che è stato al fianco di San Patrignano in questi anni donandosi ogni volta ai nostri ragazzi con grande umiltà e avendo per loro sempre una parola di incoraggiamento, motivo per cui la comunità non potrà mai dimenticarlo.