Cattolica, variazione di data per "Due", lo spettacolo di Raoul Bova al Teatro della Regina

| 10:35 - 27 Dicembre 2017

Per cause indipendenti dalla volontà del teatro e determinate da un disguido della produzione, lo spettacolo DUE previsto per mercoledì 10 gennaio è stato rinviato a lunedì 15 gennaio (Teatro della Regina, ore 21.15)

I biglietti emessi per mercoledì 10 gennaio sono validi per lunedì 15 gennaio. Il personale del Teatro sarà a disposizione per informazioni ed eventuali rimborsi nei regolari orari di apertura della biglietteria, mercoledì 10 gennaio dalle ore 19.00 alle 21.30 e al numero 0541-966778.

Il rimborso è possibile entro mercoledì 10 gennaio.