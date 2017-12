Conto alla rovescia per il capodanno di San Leo, tutto pronto per la festa del 31

Eventi

San Leo

| 10:21 - 27 Dicembre 2017

A San Leo è tutto pronto per la notte più lunga dell’anno.

Nell’antica Montefeltro ci si appresta a dire addio ad un lungo anno che ha visto la città visitata da una moltitudine di turisti accorsi ad ammirare le rare bellezze che la caratterizzano.

In questi ultimi giorni di dicembre, i tanti turisti giunti sulla Riviera Romagnola per queste festività troveranno a San Leo un’atmosfera unica per festeggiare il Capodanno e salutare il nuovo anno in un clima di festa e serenità tra arte, spettacoli, musica e buon cibo.

Come consuetudine, tutti i ristoranti locali saranno aperti, ognuno con la propria proposta di menù tipici e della migliore tradizione culinaria per quello che è tradizionalmente, il cenone di Capodanno (http://www.san-leo.it/ospitalità.html).

Domenica 31 Dicembre, ad aprire i festeggiamenti, a partire dalle 22,30 in Piazza Dante, sarà la musica di DJ Nik (Marco Simoni) che con le sue sonorità farà ballare e divertire tutti quanti vorranno ritrovarsi sotto il cielo stellato di San Leo.

Allo scoccare della mezzanotte, l’affascinante spettacolo pirotecnico dalla Fortezza accenderà la notte di mille colori e sarà così ancora più emozionante scambiarsi il brindisi per uno scoppiettante 2018.

Lunedì 1 Gennaio, ore 15,30, nel Teatro del Palazzo Mediceo i festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno con “Il Concerto del Brindisi” a cura del Distretto della Musica Valmarecchia e della Scuola Comunale di Musica di San Leo (ingresso gratuito).

“Tullipan” quando c’era solo la radio; vent’anni (1930/1950) di canzoni e musiche per un brindisi ricco di ricordi e carico di speranze; ad interpretarle, le Swingvocalist e la “Little Band” del Distretto della Musica Valmarecchia.

Ad anticipare gli eventi di fine anno , Sabato 30 Dicembre alle ore 15,30 nelle sale del Palazzo Mediceo sarà : Tutto in una Tombola – “Roald Dahl”, a cura della Libreria dei Ragazzi Viale dei Ciliegi 17 Cesena; una vera e propria tombola per scoprire, giocando, i personaggi dei romanzi di Roald Dahl con alternanza di racconti e letture (ingresso gratuito).

Qui il programma completo degli eventi di Natale

Per informazioni: Ufficio Turistico I.A.T. Tel.0541/926967;info@sanleo2000.it;

Facebook Città San Leo