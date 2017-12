Truffe online: furti di identità e frodi creditizie in aumento anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 09:00 - 27 Dicembre 2017

Sono oltre 11.000 i casi di frodi creditizie avvenute online nel primo semestre del 2017, per un danno stimato di oltre 80 milioni di Euro. Sono questi i dati che arrivano dall'ultima edizione dell’Osservatorio CRIF e, se li confrontiamo con gli 8.000 casi avvenuti nello stesso periodo dell’anno scorso, non possiamo nascondere che sono preoccupanti, al punto che i furti d’identità e le truffe online sono da considerarsi, molto probabilmente, la nuova piaga del crimine.

Diminuiscono, infatti, le rapine in banca, ma crescono in modo esponenziale e i reati e connessi a un uso illecito dei dati personali dei cittadini, utilizzati soprattutto per ottenere crediti o fare acquisti e alle spalle del diretto interessato.



Anche la nostra regione non è immune da tale fenomeno: con 588 casi nel primo semestre dell’anno si classifica, infatti, sesta a livello nazionale, dietro Sicilia (2.021), Campania (1.798), Puglia (1.261), Lombardia (1.106) e Lazio (951).

La provincia di Rimini non fa una brillante figura e si classifica sul gradino più basso del podio con 90 casi, a pari merito con Reggio Emilia, seconda solo a Modena (102) e Bologna (99); seguono in ordine decrescente Parma (63), Ravenna (52), Forlì-Cesena (47), Piacenza (38) e la virtuosa Ferrara, con soli 27 casi.



Come funziona il raggiro? Molto semplicemente i truffatori riescono a entrare in possesso dei dati personali e finanziari delle vittime, si procurano documenti di identità, veri o contraffatti, e richiedono finanziamenti o acquistano servizi e beni strumentali a nome dell'ignaro consumatore, che, nella maggior parte dei casi, si accorge dell’ammanco economico sul conto corrente, sulla carta di credito o sugli account di pagamento attivi quando ormai la truffa è stata portata a termine.

I giovani risultano essere i soggetti maggiormente colpiti da questo tipo di raggiro, molto probabilmente per la troppa disinvoltura con cui condividono i propri dati su Internet e sui social media; non dobbiamo, però, pensare che gli adulti, solitamente più accorti e impauriti nei confronti di Internet, non siano esposti al medesimo rischio, perché a volte è sufficiente connettersi a una delle tante reti Wi-Fi non protette per regalare inconsapevolmente i propri dati sensibili ai cybercriminali, presenti ormai ovunque.



Come affrontare, quindi, il problema?

Come prima cosa bisogna accertarsi di tenere sotto controllo i propri dati, sia personali, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, sia finanziari, numeri della carta di debito, o di credito, che si utilizza per gli acquisti online.

Altro must è quello di tenere costantemente sotto controllo l'estratto conto, al fine di verificare che tutte le operazioni presenti siano legittime. Occorre, infine, attivare tutti i sistemi di protezione messi a disposizione degli istituti di credito sugli strumenti elettronici che si utilizzano, nonché verificare sempre che le connessioni utilizzata quando si effettuano i pagamenti siano protette e sicure.