Un italiano su quattro è disposto a indebitarsi per passare un Natale secondo la tradizione

Attualità

Nazionale

| 08:58 - 27 Dicembre 2017

La crisi è crisi, si sa, e quella economica che ha investito il paese nell'ultimo decennio è stata, ed è ancora in parte, molto severa. Nonostante questo è ormai da qualche mese che arrivano dati che testimoniano il sempre maggiore ottimismo su quanto l'uscita dal tunnel nero sia sempre più vicina.

Anche il dato che arriva da un'indagine condotta su un campione di utenti che hanno richiesto un preventivo prestito sui maggiori canali online, per quanto in apparenza preoccupante, segnala quella ritrovata fiducia dei consumatori, i quali si sentono più in grado di investire nel settore dei consumi.

Stiamo parlando di quel 24% di italiani che ha chiesto, o sta chiedendo, un piccolo prestito per affrontare le spese legate alle vacanze a Natale. In pratica,quest’anno, per un italiano su quattro, regali, vacanze ai tropici, settimana bianca e tutto quanto serve per allestire i Cenoni e affrontare i festeggiamenti di fine anno saranno acquistati a rate.



Perché dobbiamo considerarla una buona notizia? Perché le richieste non sono relative a beni di prima necessità e, dunque, ciò è segnale di una maggior solidità economica dei consumatori, i quali si sbilanciano e ricorrono al mercato del credito al consumo per soddisfare esigenze che potremmo definire meno essenziali. Il 43,7% e della capitale richiesto, infatti, verrà impiegato per vacanze e settimane bianche, il 40,6% per acquistare i regali ad amici e parenti, mentre il restante 15,6% servirà ai più golosi per imbandire le tavole con le numerose specialità del nostro glorioso patrimonio enogastronomico; smartphone, elettrodomestici, giocattoli, oggetti di arredamento e prodotti di bellezza e per la cura del corpo sono gli articoli più gettonati tra i regali, che, altro dato interessante, vengono sempre più acquistati online.



Più della metà degli intervistati chiederà di poter disporre di una somma superiore a 2.000 €, mentre gli altri si accontenteranno di una cifra più contenuta, compresa tra 1.000 e 2.000 €, e i piani di rientro preferiti sono quelli a 12 mesi, anche se c’è chi si prende più tempo e arriva fino a 24 mesi (19%) e addirittura a 36 (28%). Il 46%, infine, ha tra i 36 e i 45 anni, mentre i più giovani e i più “grandi” si attestano a pari merito al 27%.

Particolare occhio di riguardo va dedicato, però, al costo del finanziamento che si richiede, poiché si corre il rischio di trovare tassi per niente vantaggiosi, complici la fretta di ottenere i fondi di cui si ha bisogno e la tendenza di certi istituti di credito di voler approfittare del momento.



È tutto pronto, insomma, Babbo Natale può caricare la slitta e partire. Gli italiani sono pronti ad accoglierlo!