Successo per la 'Regina di ghiaccio', a Natale tante famiglie in piazza a Cattolica per gli auguri

| 14:09 - 26 Dicembre 2017

L'Amministrazione Comunale di Cattolica traccia il bilancio degli eventi di Natale, sottolineando in una nota che si è trattato di un periodo 'magico', caratterizzato dalla presenza di tantissime famiglie e di turisti "che hanno trovato in città una ricca offerta di intrattenimento". Nella notte di Natale centinaia di persone si sono incontrate in Piazza Roosevelt per il tradizionale “Auguri sotto l’albero”. Grande successo per la pista di ghiaccio circolare allestita in Piazza Primo Maggio, che sta facendo divertire grandi e piccini. "Un bel clima di festa quello regalato dalla Regina di Ghiaccio ai tanti cittadini e turisti che vi stanno partecipando", commenta l'Amministrazione Comunale.