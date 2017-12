Calcio 1a Cat, l'Athletic Poggio rivelazione: ecco i segreti della squadra nata da una fusione

Sport

Poggio Torriana

| 13:57 - 26 Dicembre 2017

Nel Girone H di Prima è stato inaspettato il primato del Novafeltria, anche se l'arrivo sulla panchina di Achille Fabbri faceva presagire la volontà di riscatto della società di via Superga. Altrettanto inaspettato il terzo posto dell'Athletic Poggio, la squadra nata dalla fusione di Athletic Falco e Poggio Berni attualmente terza con 27 punti, a quattro lunghezze di distanza dalla vetta. Le fusioni richiedono infatti tempo per amalgamare al meglio organici dirigenziali e tecnici. Al contrario gli arancio-neri sono partiti in quarta: tre vittorie consecutive, di cui due in trasferta. Le sconfitte con Real Miramare e Sant'Ermete facevano presagire un inevitabile ridimensionamento, al contrario l'Athletic Poggio ha ripreso la marcia, vincendo anche lo scontro diretto con il Novafeltria.

I meriti dell'allenatore Luigi Nicolini, apprezzato in passato soprattutto per il lavoro nei settori giovanili, sono evidenti. Il tecnico ha trovato velocemente la 'quadratura del cerchio': un 4-2-3-1 con Marco Succi trequartista bravo a inserirsi tra le linee. L'acquisto di Tadzhybayev ha permesso alla squadra di guadagnare velocità e tecnica sulla fascia sinistra, mentre un'assoluta rivelazione è Giacomo Pracucci, 20enne ex Savignanese, che può essere impegnato in ogni ruolo sulla fascia destra. Nicolini lo ha utilizzato prevalentemente come esterno alto, per sfruttare la sue doti di inserimento e l'abilità nel gioco aereo. Il terminale offensivo è Yassine Kabbori, miglior marcatore della squadra con 6 reti, giocatore che se acquistasse continuità potrebbe calcare palcoscenici più prestigiosi. Un elemento chiave del Poggio è l'esperto centrocampista Casadei, 34 anni, che su calcio di punizione sa sempre trovare la traiettoria più insidiosa per i portieri. La difesa spicca per la fisicità, ben espressa dal forte centrale Omar Tomassoni, già a segno tre volte. A dicembre la società è tornata sul mercato, acquistando i giovani Dente e Crociani, per garantire più soluzioni a mister Nicolini: l'impiego di uno dei due neo arrivati può permettere l'impiego di Pracucci in pianta stabile nel ruolo di terzino. Indiscrezioni di mercato vogliono il ds Roberto Fabbri sulle tracce anche di un attaccante, in pole l'ex Riccione Magnani. A Poggio Torriana sembrano voler accelerare le tappe: d'altra parte la fusione è stata metabolizzata velocemente e i playoff sono alla portata: l'appetito vien mangiando, la sfida al Novafeltria è stata lanciata.



Riccardo Giannini