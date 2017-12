Gino Paoli e il maestro del pianoforte Danilo Rea protagonisti del 'concerto per gli auguri' di Riccione

Eventi

26 Dicembre 2017

Mercoledì 27 dicembre (Palazzo dei congressi ore 21.00, ingresso libero) torna l’appuntamento con il tradizionale Concerto degli auguri, un evento sempre molto atteso dalla città che ogni anno porta al Palacongressi un pubblico numerosissimo.

Per questa occasione così sentita, in cui è consueto darsi appuntamento per un saluto benaugurante per il nuovo anno, sul palco della Sala Concordia salirà un grande narratore della poesia del mare ed un amico storico di Riccione. Accompagnato al pianoforte dalla grazia e dal talento del grande Danilo Rea, Gino Paoli regalerà alla città la magia di un concerto pensato per questo momento unico e speciale dal titolo Due come noi che…., un prezioso esempio di come due artisti assoluti possano interpretare in modo innovativo alcuni classici della storia della musica italiana e internazionale.

Il duo ha appena pubblicato l’album “3”: dopo il successo di “Due come noi che…” (2012) e “Napoli con amore” (2013) Rea e Paoli dedicano il loro nuovo lavoro discografico alla chanson française, con brani di autori immortali come Charles Trenét, Jacques Breil, Gilbért Becaud, Serge Gainsbourg, Léo Ferré.

La scaletta, che si rinnova ad ogni spettacolo, presenta le canzoni più amate da Paoli, da Averti addosso a Il cielo in una stanza, passando da La gatta e Come si fa, insieme a chicche dei cantautori amici di una vita, da De André a Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Umberto Bindi.

Sarà dunque un concerto speciale per una serata speciale, che ha per protagonisti una delle voci più amate del panorama musicale italiano e uno dei più grandi maestri del pianoforte, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Le porte del Palacongressi si apriranno alle ore 20.00 e l’accesso in sala è previsto per le 20.30.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.