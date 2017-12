Dopo il Natale, per i bimbi 'pioggia'di cartoni al Supercinema di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:41 - 26 Dicembre 2017

Le feste di Natale non sono finite al Supercinema di Santarcangelo che in questi giorni propone una nutrita carrellata di film per bambini e un evento speciale: un pomeriggio in compagnia di Gruffalò, il personaggio divenuto un classico della letteratura per l’infanzia e portato sul grande schermo con i film di animazione Gruffalò e Il Gruffalò e la sua piccolina, distribuiti dalla Cineteca di Bologna.

L’appuntamento con il Gruffalò è per giovedì 28 dicembre, a partire dalle 15,30 per un pomeriggio di letture e laboratorio (inizio alle 16) e a seguire (ore 17) la proiezione del Gruffalò e Il Gruffalò e la sua piccolina. Ai piccoli spettatori in regalo una bellissima e paurosissima maschera del Gruffalò che sarà costruita insieme durante il laboratorio.

Creatura ibrida, metà orso e metà bufalo, il Gruffalò è il protagonista di un celeberrimo libro per bambini uscito alla fine degli anni Novanta. La storia dell’incontro di questo strano essere mostruoso con uno scaltro topolino e gli altri animali di una frondosa e coloratissima foresta è rapidamente diventato un classico della letteratura per l’infanzia con milioni di copie vendute in tutto il mondo e traduzioni in oltre cinquanta lingue. Il Gruffalò e il suo seguito, Gruffalò e la sua piccolina, sono diventati grazie al talento dello Studio Soi due divertenti e pluripremiati film d’animazione (il primo è stato candidato all’Oscar) che uniscono la tradizionale tecnica d’animazione a passo uno con la computer grafica.

Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina resteranno in programmazione a Supercinema fino al 3 gennaio (ore 17). Fino a giovedì 28 dicembre si potrà inoltre vedere il cartone Capitan Mutanda (ore 17). Mentre fino al 30 dicembre è in programmazione Nut Job 2, dal 31 dicembre al 7 gennaio Gli eroi del Natale, dal 4 al 7 gennaio Diario di una schiappa.