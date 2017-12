Torna la fiera dedicata al gelato e alla pasticceria, Rimini incoronerà anche il re del cioccolato

Attualità

Rimini

| 12:36 - 26 Dicembre 2017

Trentadue competizioni, prestigiose e altamente competitive. Sigep è la reunion dei più straordinari Maestri mondiali del dolciario artigianale e fra gli eventi internazionali (fiera di Rimini 20-24 gennaio 2018 a firma Italian Exhibition Group) spiccano quelli dedicati ai professionisti del cioccolato. Lunedì 22 gennaio è in programma la finale di “The Ultimate Chococake Award”, il concorso delle torte al cioccolato promosso da Puratos Italia interamente dedicato al cioccolato Belcolade.

In gara dieci pasticceri e cioccolatieri professionisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il Chococake Award propone di creare una torta al cioccolato e a decretare la più bella e più buona sarà un autorevole giuria composta da autentiche star della pasticceria: Roberto Rinaldini, Paolo Sacchetti, Luca Mannori, Fabrizio Galla, Maurizio Santin, Davide Malizia e Boris Willo.

Il vincitore potrà partire per il “Vietnam cocoa tour”, un incredibile viaggio in Vietnam accompagnato dai grandi Maestri della giuria tecnica, una vera e propria avventura in cui esplorare le rigogliose piantagioni di cacao che crescono sul Delta del Mekong.

A Sigep sarà individuato anche il rappresentante italiano al World Chocolate Masters di Cacao Barry (ottobre 2018 a Parigi), l’Oscar della cioccolateria. Il migliore d’Italia, colui che a Sigep vincerà il Campionato Italiano di Cioccolateria, accederà alla finale del prestigioso concorso mondiale che vede partecipare venti Paesi.

Appuntamento il 21 e 22 gennaio con Maurizio Frau, Martina Presta, Fabio Ravone, Claudio Sordoni, Nicolas Vella e Giuseppe Vitale: sono questi i migliori maître chocolatier italiani che si sfideranno a Sigep.

Visionario e fonte di fantasiose ispirazioni il tema su cui si sfideranno: Futropolis, la ricerca dei gusti del cioccolato del futuro. I concorrenti saranno chiamati a interpretare il tema nelle tre prove in gara: pièce artistica “Il Futropolitan”, una scultura in cioccolato che rappresenti la vita o i gusti delle città del futuro; gusti freschi a Futropolis, una creazione di pasticceria fresca e delicata di tre consistenze diverse; chocolate on the go, uno snack al cioccolato tipico dello stile street food.

“La Selezione Nazionale Italiana – commenta Davide Comaschi, maestro cioccolatiere Campione del mondo nel 2013 – è l’unica competizione esistente in questo settore e riveste un ruolo di grande prestigio a livello internazionale, perché chi vincerà a SIGEP sarà l’ambasciatore dell’Italia alla prossima finale mondiale del World Chocolate Masters 2018. Per questo il Campionato rappresenta anche uno stimolante percorso di formazione per i nostri maestri cioccolatieri e pasticceri”.