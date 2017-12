Capodanno 2018: i migliori 6 eventi in provincia di Rimini

Eventi

Rimini

| 07:26 - 26 Dicembre 2017

La domanda è sempre la stessa: cosa fare a Capodanno? Ecco gli eventi da non perdere. Il più importante resta il grande 'Capodanno più lungo del mondo' di Rimini, a Riccione c'è la musica di Radio Deejay. Tanto divertimento anche a Bellaria Igea Marina con Xmas Show e Santarcangelo con il rap travolgente di Frankie Hi-Nrg Mc.

RIMINI - Il Capodanno più lungo del mondo

Dopo il concerto in Piazzale Fellini di Daniele Silvestri e Nina Zilli e lo spettacolo di fuochi d'artificio sul mare, la festa invaderà il centro storico, le sue strade e piazze, fra Castel Sismondo, Teatro Galli, Piazza Cavour, Complesso degli Agostiniani. L'anno inizia con un capolavoro del melodramma italiano come l'Aida di Giuseppe Verdi (1 e 3 gennaio al Palacongressi di Rimini).

RICCIONE - Ice Carpet e Radio Deejay

Sul palco di piazzale Ceccarini saliranno Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci e Chicco Giuliano. Serata con brindisi di mezzanotte a tutto hip hop con Ghemon, uno dei rapper italiani più apprezzati del momento.

SANTARCANGELO - Il Capodanno in un kilometro quadrato

Il 31 dicembre dalle 22:00 alle 4 del mattino in piazza Ganganelli e nelle vie del centro storico Frankie HI-NRG e il suo rap coinvolgente trasforma la città in una grande festa racchiusa in 1 km quadrato.

BELLARIA IGEA MARINA - Claudio Lauretta, Radio Bruno e Cristina D'Avena

Tanto divertimento per i più piccoli con il pomeriggio nella piazzetta Fellini e il 31, dalle 22:00 in piazza Matteotti, grande festa di musica e comicità per salutare il vecchio anno e brindare a quello nuovo. Ad animare la notte più lunga dell’anno il comico di Colorado Claudio Lauretta, una live band e dj di Radio Bruno che faranno scatenare il pubblico al ritmo della musica del momento. Special guest della serata Cristina d’Avena

SAN LEO - Ritmo senza tempo dalla notte di San Silvestro a Capodanno

Tanta musica nella piazza dell'antico borgo con dj Nik e, allo scadere della mezzanotte, spettacolo pirotecnico dalla Fortezza. La festa continua anche il 1°gennaio, ore 15.30 con il Concerto dei brindisi, musica classica presso il Teatro del Palazzo Mediceo per dare il saluto al 2018.

PENNABILLI

Il 31 dicembre dalle 23:00 alle 5 tutti in Piazza Vittorio Emanuele III per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il bacio sotto al "pergolato della buona sorte" con il vischio e l’uva propiziatoria, il grande falò dell’anno vecchio, il brindisi attorno al fuoco, i fuochi d’artificio.