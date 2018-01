SONDAGGIO: ecco i migliori giocatori del Girone H di Prima Categoria più la top 11 di Altarimini

Sport

Rimini

| 07:44 - 01 Gennaio 2018

La redazione di Altarimini ha contattato gli addetti ai lavori della Prima Categoria H affinché indicassero i migliori giocatori del girone di andata. Segue la top 11 scelta da Riccardo Giannini di Altarimini.





Miglior portiere: tre a voti a testa per Manuel Ermeti del Real Miramare ed Emanuele Semprini del Novafeltria, le due squadre protagoniste del duello in vetta. Ermeti si conferma un garanzia, mentre Semprini ha offerto sicurezza e affidabilità, risultando il portiere meno battuto del girone. Alle loro spalle due voti per Alberto Sebastiani della rivelazione Athletic Poggio, per l'affidabile Alex Castagnoli del Granata e per Enrico Gabellini del Morciano. Raccolgono un voto a testa: Kengie Valentini del Vis Misano, Marco Bornacci dell'Alta Valconca, Luca Baldazzi del Vallesavio e Alessandro Maggioli del Verucchio.





Miglior difensore: il sondaggio incorona con tre voti Raffaello Rinaldi, leader difensivo del Novafeltria. Il compagno di squadra Fabrizio Cupi ne raccoglie due, come il roccioso centrale del Riccione Souleymane Ndao e come Luca Filippi del Real Miramare, impiegato quest'anno nel ruolo di difensore con ottimi risultati. Una citazione per: Bujar Musabelliu (Riccione), Alvaro Musta (Alta Valconca), Paolo Rocchetti (Verucchio), Andrea Santoni (Morciano), il giovanissimo Andrea La Serra (Vallesavio). Un voto a testa infine per due giocatori del Granata: Orest Asslani e Lorenzo Ugone.





Miglior centrocampista: l'oscar è attribuito a Maximiliano Cejas, regista del Real Miramare, con tre preferenze. Due invece i voti per Fabrizio Cupi del Novafeltria, che nel complesso con quattro voti è il secondo giocatore più votato in questo sondaggio. Due voti per il regista del Sant'Ermete Emiljan Vukaj e per Francesco Amantini, trascinatore del Novafeltria. Raccolgono un voto ciascuno: Giuseppe Bolzonetti e Luca Ricci (Riccione), Davide Casadei (Athletic Poggio), Luca Pagnini (Morciano), Stefano Girometti (Junior San Clemente), Giovanni Pacchioni (Vallesavio) e Nicola Antonietti (Alta Valconca).





Miglior attaccante: è il giocatore più votato dagli addetti ai lavori. Emilio Benito Docente raccoglie 9 voti, vincendo il duello a distanza con Andrea Magnani del Bakia, scelto da tre dei partecipanti al sondaggio. Due voti per Yassine Kabbori dell'Athletic Poggio. Un voto per Mattia Urbinati del Vis Misano e Francesco Baldinini del Novafeltria (che ha partecipato al sondaggio come direttore sportivo ed è stato votato da uno dei suoi 'avversari' come miglior attaccante del girone).





Miglior giovane: appassionante testa a testa tra due gioielli della Valmarecchia. Matteo Gentile del Sant'Ermete, esterno offensivo destro di piede mancino, totalizza quattro voti contro i tre di Thomas Radici, sorprendente attaccante del Novafeltria classe 2002. A proposito di giovanissimi, due voti per la mezzala del Bakia Seid Qatja. Due i voti anche per la mezzala del Vallesavio Giovanni Pacchioni, spesso impiegato a supporto di un attaccante, che ha raccolto un terzo voto come miglior centrocmapista in assoluto. Un voto per Cristian Laro del Vis Misano, per Giacomo Pracucci dell'Athletic Poggio, per Alex Tentoni del Verucchio, per Gabriele Molfetta del Morciano e per Pasini dell'Alta Valconca.





Miglior allenatore: plebiscito per Achille Fabbri, che ha raccolto 9 preferenze su 16. L'allenatore raccoglie i frutti dell'ottimo lavoro che lo ha portato a festeggiare il titolo di campione di inverno con il Novafeltria. Quattro voti sono andati a Luigi Nicolini, tecnico della rivelazione Athletic Poggio. Un voto per Claudio Del Monte dell'Alta Valconca e per un tecnico di grande esperienza, Alessandro Visotti del Bagno di Romagna. Non è più sulla panchina del Riccione, ma c'è per lui una piccola consolazione: un voto anche per Daniele Daino.





Top 11 (3-4-3): 1 Ermeti\Semprini - 2 Cupi 5 Rinaldi 6 Filippi 3 Ndao - 4 Vukaj 10 Cejas 8 Amantini - 7 Gentile 11 Magnani 9 Docente.

Allenatore: Achille Fabbri.





Top 11 Altarimini (4-3-3): 1 Semprini (Novafeltria) - 2 Cupi (Novafeltria) 5 Rinaldi (Novafeltria) 6 Ugone (Granata) 3 Tosi Brandi (Sant'Ermete) - 8 Pracucci (Athletic Poggio) 10 Cejas (Real Miramare) 4 Amantini (Novafeltria) - 7 Benedetti (Vis Misano) 11 Magnani (Bakia) 9 Docente (Real Miramare).

In panchina: Castagnoli (Granata); Musabelliu (Riccione), Bologna (Real Miramare); Pacchioni (Vallesavio), Laro (Vis Misano); Brisigotti (Morciano), Kabbori (At.Poggio).

Allenatore: Achille Fabbri (Novafeltria).





Si ringrazia:

Alex Martino (presidente Sant'Ermete), Alex Vaselli (direttore sportivo Morciano), Andrea Cantoni (allenatore Granata), Andrea Vagnini (ufficio stampa Verucchio), Ferdinand Asslani (direttore sportivo Bakia), Francesco Baldinini (direttore sportivo-attaccante Novafeltria), Fernando Aratari (direttore sportivo Junior San Clemente), Francesco Bianchi (attaccante Colonnella), Francesco Di Fabio (direttore sportivo Vallesavio), Ivan Casadei (dirigente Altavalconca), Manolo Celli (direttore sportivo Miramare), Matteo Petrucci (ufficio stampa Athletic Poggio), Marco Bucci (allenatore Vis Misano), Michele Peruzzi (allenatore-direttore sportivo), Rudi Montini (presidente Bagno di Romagna), Stefano Rosa (direttore sportivo Real Miramare).