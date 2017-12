Rimini, si intrufola nelle abitazioni: anziano nei guai. Il processo dopo le feste di Natale

Cronaca

Rimini

| 22:32 - 24 Dicembre 2017

E' terminata, dopo un inseguimento durato tutta la notte, la fuga di un anziano straniero a bordo del suo mezzo di trasporto. E' stata una serata movimentata, quella appena passata, per le forze dell'ordine. Non erano ancora scoccate le 23 quando è giunta una segnalazione alla Polstrada di un veicolo che procedeva in direzione nord-sud, zigzagando e creando non pochi pericoli alla circolazione. L'uomo è stato individuato dopo aver tirato dritto ad un posto di blocco, canzonando nel contempo gli agenti. E' scattato così l'inseguimento da parte delle pattuglie per le vie della città. Non è stato semplice per la Polstrada raggiungerlo e fermarlo. L'uomo, in modo scaltro e rapido, scompariva per qualche minuto per poi riapparire in prossimità delle abitazioni cittadine. La corsa dell'anziano è terminata alle prime luci dell'alba. Gli agenti lo hanno bloccato mentre mangiava latte e biscotti all'interno di una casa dove si era intrufolato furtivamente. Si tratterebbe di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, già alla ribalta della cronaca per reati contro il patrimonio, sfruttamento di lavoro in orari festivi e notturni e maltrattamento di animali selvatici protetti. A bordo del suo mezzo sono stati trovati tantissimi giocattoli di dubbia provinienza. L'uomo, B.N. di cui non è nota l'età, è stato portato in Questura per accertamenti. Difeso dall'avvocato Klaus Santi dello Studio Legale Presepi, nega ogni addebito. Il processo si celebrerà dopo le feste di Natale.



Per il momento Auguri a tutti i lettori di altarimini.it. Buone feste dalla redazione e grazie per essere con noi da 10 anni così numerosi, attenti e presenti con le vostre segnalazioni. Quindi se vedete Babbo Natale fatecelo sapere al numero 347 8809485.