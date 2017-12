Rimini, dopo aver scartato i regali di Natale i consigli per fare la raccolta differenziata

Attualità

Rimini

| 07:27 - 26 Dicembre 2017

A Natale tra i mille regali, se ne potrebbe fare uno anche all'ambiente che ci circonda. I tantissimi regali scartati durante le festività portano ad un accumulo di rifiuti che, se non correttamente differenziati, possono diventare un problema. I "rifiuti" natalizi vanno conferiti correttamente. Ecco alcuni consigli per rendere le festività più "green"

Carta da regalo e cartoni

La carta argentata da pacchetti va tra i rifiuti indifferenziati. Gli imballaggi voluminosi in cartone (per esempio le scatole dei giocattoli) devono essere ridotti di volume e conferiti nella carta.

Nastri e fiocchi

Vanno con i rifiuti indifferenziati. Il consiglio è riciclarli per altri regali.

Imballaggi in plastica e polistirolo

Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno nella raccolta della plastica. Ma se sono di grandi dimensioni (come gli involucri di grossi elettrodomestici) la loro destinazione è la stazione ecologica di Hera.

I sacchetti che contenevano i regali, se di plastica e puliti, posso essere gettati insieme a tutta la plastica. Invece i giocattoli non elettronici (che funzionano senza corrente elettrica) come macchinine o pupazzi, anche se di plastica vanno nell’indifferenziato.

Se sono in buone condizioni possono essere oggetto di raccolte a scopo benefico.

Vetro

Dopo il brindisi la bottiglia di spumante può essere riciclata all'infinito.

Luci, piccoli apparecchi e candele di cera

Le luci colorate non funzionanti sono RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e devono essere consegnate alle stazioni ecologiche.

Le candele di cera, invece, vanno nell’indifferenziato.

Alberi di Natale

Gli abeti senza radici, non più trapiantabili, possono essere trasformati in fertilizzante da riutilizzare in agricoltura. Non vanno dunque abbandonati accanto ai cassonetti ma possono essere portati alla stazione ecologica. Gli alberi di Natale sintetici, se non più utilizzabili, vanno portati alla stazione ecologica.

Rifiuti organici.

Corrispondono a circa il 30% di tutti i rifiuti prodotti: dove è presente il servizio di raccolta, è necessario conferirli nel contenitore dell'organico.

Vecchie apparecchiature elettroniche.

A Natale capita spesso di ricevere (o donare) cellulari, pc, palmari, televisori e altro ancora: smaltire questi apparecchi elettronici è dunque all’ordine del giorno. La prima cosa da fare è cercare di riutilizzarli. In seconda battuta, possono essere portati alle stazioni ecologiche Hera del territorio dove vengono avviati a recupero. Queste apparecchiature, infatti, contengono metalli come piombo, cadmio, oro, cobalto, risorse esauribili in natura che, attraverso la raccolta differenziata, possono invece essere recuperate e riutilizzate.

Con piccoli accorgimenti ed un po' di attenzione, anche le feste possono diventare un momento di cura dell'ambiente.